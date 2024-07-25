再夥張藝謀未有聲氣 趙麗穎斷髮減片酬 投馮小剛懷抱

趙麗穎於內地視壇發展順暢，擁不少熱播劇如《花千骨》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等，但可惜早年於影壇發展成績麻麻，自2018年主演《西遊記．女兒國》後，便多年沒再接拍電影，直至去年為著名導演張藝謀執導的《第二十條》演出，飾演聾啞母親角色，演技大獲好評，亦因此令她重燃打入影壇的野心，除了今年初拍了電影《喬妍的心事》，近日更加入導演馮小剛新作《向陽．花》劇組，有指趙麗穎原本有意再與張藝謀合作參演其新劇《主角》，可惜劇集遲遲未有開拍消息，故她先接演馮導新片。新片中，趙麗穎飾演刑滿出獄的女子，面對出獄後各種問題，努力面對，迎難而上。據知今次她為了能再次跟內地名導合作，除了犧牲長髮外，片酬方面更收了超低價，因馮小剛早前受訪時曾指受到電影《周處除三害》成本不高但口碑載道之啟發，今次拍電影之製作費亦只有1,500萬人民幣（約1,610萬港元），而該片之前傳出女星迪麗熱巴會演出一角，如今應因酬金問題，只有趙麗穎堅持參演。《向》片日前官宣，趙麗穎都有貼出進組前仍留着長髮睇劇本之照片，為新片預熱一番！