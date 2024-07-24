Kendall Jenner 擺甫士扮滑水？

美國真人騷家族Kardashian的28歲成員Kendall Jenner前日於社交網分享以紅色鴨舌帽與比堅尼示人，在遊艇上大擺甫士的照片，她留言表示：「無繩滑水女孩。」雖然大部分網友都留言大讚她火辣，但亦有人質疑：「你真係玩無繩滑水，定純粹坐喺架船上面？」