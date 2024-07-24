7月24日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月24日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
Kendall Jenner 擺甫士扮滑水？
美國真人騷家族Kardashian的28歲成員Kendall Jenner前日於社交網分享以紅色鴨舌帽與比堅尼示人，在遊艇上大擺甫士的照片，她留言表示：「無繩滑水女孩。」雖然大部分網友都留言大讚她火辣，但亦有人質疑：「你真係玩無繩滑水，定純粹坐喺架船上面？」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240724-0724_00288_082/Kendall-Jenner--擺甫士扮滑水？
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc