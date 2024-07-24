比嘉愛未低胸搶Fo 松下奈緒率闊太鬥法 攻心計嚇親拍檔

日本女星松下奈緒擔正改編自同名韓劇的日版《天空城堡》，前日劇組在東京六本木舉行戶外記者會。眾女星以紅噹噹造型亮相，比嘉愛未更以低胸裙晒事業線，令現場氣氛Hot爆。

由韓星廉晶雅與尹世雅合演的JTBC韓劇《天空城堡》（Sky Castle）大受歡迎，同名的翻拍日劇將於明日首播。日版女主角松下奈緒，前日率領同劇演員木村文乃、比嘉愛未及小雪等現身東京六本木，在36度高溫下舉行戶外記者會造勢。

木村文乃徒手捉蟲 劇集講述上流社會的一班闊太，為扶助丈夫事業和培育子女成材而不擇手段，為了讓子女考進名門大學，各出奇謀。記者會上，眾女星率先鬥靚，齊齊以鮮紅晚裝行藍地氈，其中以低胸晒事業線的比嘉愛未最搶眼。飾演名校補習天后的小雪，則以一身「女王的教室」全黑套裝現身，Cool爆登場。眾人在劇中勾心鬥角，松下更被拍檔投訴劇中角色恐怖，但拍攝時錄影廠氣氛融洽，笑聲不絕。

由於當日天氣酷熱，眾女星為免中暑，在記者會途中返回後台飲水抹汗。期間，有蟲飛到木村文乃頭髮上，她處變不驚徒手捉起，相當大膽。事後比嘉愛未笑言，連蟲都被其貴婦香味所吸引。