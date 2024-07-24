資深歌手陳秋霞昨日為新書舉行推介會，好友區瑞強及陳秀珠等到場支持。入行半世紀的她坦言已淡出多年，難像其他歌手般辦紀念騷，故索性寫書作紀念，又透露下月會在馬來西亞表演：「香港中樂團嚟馬來西亞同大學有個表演，我身為香港人，有香港人過嚟一定要支持，會籌備一個歡迎晚宴，到時上台唱一首歌。」