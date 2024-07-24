甄濟如同港姐冠軍撞樣

「宇宙最強」甄子丹的女兒甄濟如，因身材高挑及遺傳了媽咪汪詩詩的美貌，成為網民焦點，去年更正式出道做歌手。自小已展現才華的她，7歲開始嘗試作曲，至今已儲落多達70多首作品。日前她在社交網上載唱歌片段，演繹得非常有感情，贏得網民讚賞，而悉心打扮的她，竟與前港姐冠軍馮盈盈撞樣。