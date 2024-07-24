歐陽娣娣熱舞放電 被彈似身痕

台灣女星歐陽娜娜的妹妹歐陽娣娣，參加選秀節目《創造營亞洲》順利躋身「出道位」，以女團Gen1es成員身份進軍演藝圈。日前她在社交網上傳一段僅22秒的跳舞片段，以一身青春活力的打扮示人，隨着音樂性感扭動，最後還對住鏡頭拋媚眼放電。粉絲留言大讚她表現吸睛，亦有網民狠批：「身癢就去洗澡！」