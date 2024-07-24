方力申視像培情 黃翠如錫住荷包 禁老公巴黎探班

藝人黃翠如和方力申（小方）展開巴黎奧運之旅，翠如以為「廿四孝老公」蕭正楠會送機兼幫手抬行李，可惜臨別前只收到一句「玩得開心啲」，小方則會和圈外女友保持「蜜蜜見」。

擔任無綫奧運節目主持的方力申、黃翠如、鄭衍峰及莊琬晴，前晚偕拍攝隊伍起程前往巴黎，展開為期逾10日的採訪工作。翠如素顏兼踢拖現身，還準備了「奧運天書」上機，她表示曾以為老公蕭正楠會從汕頭趕返港送機，最後卻期望落空：「最終只叫我玩得開心啲！（老公會嚟巴黎搵你？）唔會啦，啲機票好貴，大家都老夫老妻，之後佢又去布拉格拍節目。（你去陪老公？）都係機票好貴，要去就去啲兌換率平啲嘅地方。」

談及日前探望剛誕下B女的閨蜜連詩雅（Shiga），翠如大讚BB又靚又得意，長大後一定多追求者，亦相信很多人爭做契媽，自言已升呢為「大姨媽」，她說：「Shiga叫我做家姐嘅，咁叫我都幾好！（你都生番個BB？）一切隨緣。」

至於小方表示雖然與女友分隔兩地，但會保持「見面」：「佢叫我多啲打視像電話，但唔會叫佢嚟探班。」並透露返港後將到中山開騷，但未知女友會否同行。

何泳芍水中「凸」圍 另外，由黃庭鋒、鄭衍峰、孔德賢、劉穎鏇、何沛珈及何泳芍組成的「奧運六星」，在宣傳片中盡顯打籃球、踢足球及跑步等運動細胞，當中擅長潛水而有「美人魚」稱號的何泳芍更是以泳裝上陣，大晒健康性感。至於「最強Body」劉穎鏇則擅長打籃球，高中時期曾參與女子籃球賽，還在加州比賽中獲得第2名。