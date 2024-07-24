歌手謝安琪（Kay）與老公張繼聰近來相當活躍，繼與MIRROR成員Anson Lo見面後，又與另一人氣王開餐！張繼聰上載飯局照，席上除了好友朱栢康外，還有憑電影《九龍城寨之圍城》爆紅、被封新一代「國民老公」的劉俊謙，但男神都不及Kay搶鏡，事關她穿上貼身小背心，爆乳身材原形畢露，果然是最索人妻！