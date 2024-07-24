7月24日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月24日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
謝安琪密會另一老公
張繼聰（左起）、朱栢康與劉俊謙老友鬼鬼。
歌手謝安琪（Kay）與老公張繼聰近來相當活躍，繼與MIRROR成員Anson Lo見面後，又與另一人氣王開餐！張繼聰上載飯局照，席上除了好友朱栢康外，還有憑電影《九龍城寨之圍城》爆紅、被封新一代「國民老公」的劉俊謙，但男神都不及Kay搶鏡，事關她穿上貼身小背心，爆乳身材原形畢露，果然是最索人妻！
謝安琪
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240724-0724_00282_025/謝安琪密會另一老公
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc