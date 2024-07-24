馮盈盈陪師妹濕身 「隱形港姐」邵珮詩 中10年魔咒離巢

新一屆港姐尚未誕生，又有師姐離巢，效力10年的邵珮詩前日宣布離開無綫，之前朱智賢、岑杏賢及簡淑兒等同樣逃不過「10年魔咒」離開。而馮盈盈與師妹們在塞班島為港姐拍外景，但相當吝嗇身材，睇頭欠奉。

無綫多位港姐先後離巢，2014年「3料冠軍」邵珮詩前日在社交網宣布離開，一直工作量不多的她，最為人熟悉是處境劇《愛．回家之開心速遞》中「欣欣」一角，離開劇組後，她以做主持為主，今年更幾乎絕迹，一度被封「隱形港姐」。

朱智賢北上開工 其實近年不少港姐均難逃這個「10年魔咒」，統統捱到10年便「撤走」，除了邵珮詩外，還有朱智賢、岑杏賢、張名雅及簡淑兒等，但眾人各自開拓新天地，離開未嘗是壞事。就以朱智賢為例，她離巢後工作不斷，除獲品牌力邀合作及有不少商演，日前更為HOY TV到深圳拍攝飲食節目。百足咁多爪的她，早前又考獲普拉提導師牌，閒時積極Keep Fit，隨時開班。

至於新一屆候選港姐分批拍外景，曾盛傳離巢的馮盈盈亦隨團出發，孖麥美恩陪師妹鍾翠詩（Tracy）、秦冀雯（Yvonne）及盧凱怡（Kerry），與魔鬼魚零距離接觸，3位師妹以水着示人，但睇頭欠奉，問有否為着泳裝做好準備？Kerry說：「參選開始一直有Keep Fit，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」盈盈大爆Yvonne非常自律，甚至親自準備「飛機餐」，Yvonne笑說：「我好聽話㗎！大家叫我減肥，因為上鏡好睇啲。」Tracy亦表示會少吃一點：「因為怕有肚腩。」