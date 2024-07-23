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Rita Ora意國歎世界
英國女歌手Rita Ora最近在意大利度假，以啡色比堅尼Top配花花長裙，穿梭在古色古香的小巷之間影靚相，留言：「噢！意大利，真係好開心。」她大歎雪糕及火腿，又開心遊車河，吹到披頭散髮興奮自拍，玩得非常盡興。
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