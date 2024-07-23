撇仔有運行！ 韓韶禧身價壓金秀賢 代言費達730萬

韓國「廣告天后」韓韶禧被爆一年代言費高達730萬港元，在廣告界比男神金秀賢還吃香；憑「善宰」一角爆紅的男星邊佑錫同樣水漲船高，身價直逼「臉蛋天才」車銀優！

年初因「小三」風波致形象受損的女神韓韶禧，極速回復單身後愈戰愈勇，近日有業內人士踢爆，其廣告身價已屬頂級，一年代言費介乎675萬至730萬港元。鑑於她在海外知名度不斷增長，早前她又接拍了新廣告，獲邀為國際品牌的護髮產品出任亞太區宣傳大使。

邊佑錫追貼車銀優 早前憑熱播劇《淚之女王》人氣再飆升的金秀賢，廣告身價企穩在560萬至675萬港元之間，最近他獲起用為一間大型百貨公司的新代言人，以清爽造型拍攝夏日廣告。而憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的男星邊佑錫，於劇集播畢後人氣不減，除了狂收劇本外，代言費亦水漲船高，業界指其粉絲層遍布10至40多歲女性，升呢廣告界新寵，一年代言費由395萬港元起跳，最高叫價可達505萬港元，幾乎與新一代「廣告天王」車銀優不相伯仲。

另外，近年在海外人氣急升的K-Pop女團(G)I-DLE亦是搶手貨，除了接棒金鐘國及李昇基出任漢堡包連鎖店代言人外，成員亦各自接拍運動品牌、優閒服、手袋及化妝品廣告，深受年輕樂迷追捧。不過，組合最近推出新歌，因服飾及舞姿被指過度暴露而捱轟，日前5女化身性感救生員，穿上有「紅十字會」標誌的露腰裝亮相音樂節目，因事前未獲相關機構批准而惹爭議。