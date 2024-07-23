暢所欲玄：字的五行

在字體五行區分上，有些人以發音上去分別五行，以宮、商、角、徵、羽五音分，五音五行是以商為金、以角為木、以宮為土、以徵為火、以羽為水，此中之分歧在發音於牙、發音於舌、發音於喉……而去確立。

此種納音五行有很多玄學家接受，當然，亦有很多玄學家不接受。不接受者認為雖同一個字，上海人發音不同，北京人發音不同，廣東人發音不同，雖則普通話有國家之標準音標，但始終每一省份所說之普通話或多或少都有一些差異。若每一個族群所說的，則差異更大了。雖廣東一省，有廣州話、潮州話、客家話、台山話……便更複雜了。

所以，有些玄學家認為應該從字形上去分別五行，若木字部首的便為木、金字部首的為金、水字部首的為水、火字部首的為火。當然並非只以此定五行，尚有如從物質、物象、形態……而去分其五行。

三點為水、雨字部也是水，灬為火、日字部也是火，金字、刀也是金，土字、田也是土，木字、糹也是木。類別上自然會有些字是沒有五行的，如大、小、細、巨，此中便要看着上文下理而定之。如大海便是水，大石便是土，大明便是火，大樹便是木。

玄學家伍立群