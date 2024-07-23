范瑋琪傳婚變 髮線後移

台灣歌手范瑋琪（范范）與老公陳建州（黑人）近年是非纏身，早前更驚傳離婚，當時黑人即上載一家四口合照，范范亦轉發闢謠。近日范范現身機場，素顏上陣的她神情憔悴，而且髮線後移，網民都很關心其身體狀況：「哇……范的頭髮……」、「髮際線似乎又倒退了」、「壓力別太大，這髮量……」未知她是否受婚變傳聞影響。