Anson Lo入屋迷惑妻女 張繼聰醋爆怒睥

歌手馮允謙及Serrini都有接受挑戰，前晚到謝安琪（Kay）和AL忠粉囡囡張靖（Kakaball）應戰。AL疑登堂入室到訪Kay位於大埔的豪宅，而Kakaball穿上偶像最愛的粉紅色上衣，企正中間，在媽咪及AL陪同下起舞。

貓店長搶鏡

只得6歲的Kakaball遺傳了父母的演藝細胞，表演欲超強，見她手舞足蹈，毫無甩Beat，跳得似模似樣。完成表演後，AL在社交網上載與Kakaball的合照，並特別鳴謝：「可愛小神徒」。有網民羨慕Kakaball可近距離和偶像跳舞，又指Kay原來亦是「神徒」，皆因媽媽級的她比囡囡笑得更甜、更冧！未知是否因為妻女都被AL迷倒，大合照見到一家之主張繼聰的身影，似乎是在場𥄫實老婆及「前世情人」，向AL宣示主權！在其中一張相，見阿聰眼碌碌盯緊AL，醋意甚濃！