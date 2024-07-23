丘亞葵蒲頭 封口禁埋身 龍婷被鄰居爆已婚 仔都生埋？

《中年好聲音》歌手龍婷近日是非不斷，接二連三被爆料，有自稱「筲箕灣街坊」的網民踢爆龍婷有老公及兒子。昨日再有爆料者實牙實齒指看過龍婷舊照，力證龍婷嘴巴和上唇跟現在大有分別 。

龍婷早前與已婚的演唱會製作人丘亞葵「蜜」會斷正，男方一句「Hello Kiss」更引起全城熱話，雖然二人均否認緋聞，但話題熱度不減。近日網上有人聲稱自稱是龍婷前鄰居，在2018年已認識她，曾應龍婷邀請到她家作客，大爆她家中一間房放了上下格床，另一間房則有大床：「屋裏還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了。」意外爆出龍婷已是人妻及人母。

不少網民留言表示驚訝，而發文網友就堅稱：「是啊！我去她家的時候有聊天，明顯是孩子去上學了，大概是婆婆在家老公上班。」龍婷回覆表示：「啲嘢過咗去就算啦！」問到過去是否指已離婚？她霸氣回覆：「過咗去係講之前件事，我唔會再講任何嘢！」但就未有再就已婚背景澄清。

姚子羚「孖妹」合體 至於丘亞葵自蜜會事件後，前晚於亞博首度現身，欣賞日本女子舞蹈團Avantgardey的演出。發現記者在場時，他即以電話聯絡工作人員接他入場，問他太太有否因為緋聞一事不開心？丘亞葵不作回應，由工作人員接他進場並出手阻撓記者拍攝。其後丘亞葵在開騷前應要求，在工作人員安排下出來拍照，但不接受訪問。

另外，同場睇騷的還有早前被指撞樣Avantgardey成員Nona的藝人姚子羚，她與好姐妹王君馨、鍾舒漫和衛詩等一同到場，又到後台與女團成員打招呼和拍照，子羚事後發文：「之前有報道說我倆長得像，終於見到本尊啦，好開心見到Nona，她真的很可愛，太感動了。」有網民看後表示期待她們一齊跳舞。