中娛星動：年度爛劇 蒙上污點 趙露思越級挑戰 撼佘詩曼爭視后

內地小花趙露思年初主演以中醫為題材的劇集，卻被狠批演出「唔達標」，想不到近日成功入圍角逐「釜山國際電影節」視后，挑戰「三料視后」佘詩曼爭獎，令不少網民留言指「等睇好戲」。

趙露思近年憑劇集《星漢燦爛》及《偷偷藏不住》成功上位，榮登劇壇新一代女神。然而去年她夥拍羅一舟主演《後浪》，因劇迷形容劇情邏輯浮誇兼狗血，被狠批為劣作，而趙露思扮演的中醫傳承人「孫頭頭」，更被指性格差兼冇文化。該劇於網上評分僅得4.1，淪為年度爛劇，令趙露思的演藝生涯蒙上污點。

不過近日南韓釜山國際電影節的「第6屆亞洲內容大獎」公布最佳女主角入圍名單，趙露思竟憑《後浪》入圍角逐視后，與出演無綫劇集《新聞女王》的佘詩曼正面拗手瓜爭獎，令不少網民感驚訝，紛紛質疑評委的眼光及入圍準則，甚至有人直指阿佘「單手就能拗嬴」。而高海寧及張曦雯則分別憑《新》劇及《破毒強人》入圍「最佳女配角」，至於主唱《新》劇主題曲的炎明熹，亦入圍「最佳原創劇集／節目／電影歌曲獎」，結果將於9月5日公布，大批劇迷於網上表示「食住花生等睇好戲」。

開P派錢做財神 另外，趙露思日前出席活動，化身花仙子大騷長腿，更坐在綁有氣球的花車上「出巡」，她風騷地不停向兩旁送飛吻，一身打扮獲大讚「360度無死角」。

與此同時，為慶祝其工作室成立4周年，趙露思與一班同事開派對，她更帶同兩隻愛犬到場。有員工事後在網上透露，趙露思為當晚抽不到大獎的同事安排了「陽光普照獎」，並貼出銀碼為8,000元人民幣（約8,587港元）的轉帳截圖，令不少網民羨慕不已。