結婚愧對粉絲 鍾嘉欣全面回歸 舊愛伍允龍隨傳隨到

女星鍾嘉欣近年頻頻返港搵真銀，準備8月在廣州開騷的她，更揚言要全面回歸，拍戲做打女！至於其舊愛伍允龍近期同樣人氣急升，並表示若收到邀請，一定會親身到廣州支持嘉欣。

鍾嘉欣昨日出席活動，她表示早前偕家人歐遊增磅不少，笑言是時候操肌準備8月舉行的演唱會，不過透露小朋友今次不會去廣州：「佢哋寫咗卡畀我，叫我加油，我應承佢哋今次會做到最好，到下次佢哋嚟得睇，一定會睇到媽咪好勁！」她坦言等了這次個唱很多年：「由結婚開始有啲傷心，傷心唔係因為結婚，係突然消失，作為粉絲嘅偶像，我突然走咗佢哋會唔開心，所以我上番台。（歌唱回歸？）成個線回歸，乜都得！主持、舞台劇、電影、奸角、打女，幻想就會變成真實。」更希望能夠去各地舉行巡唱，而香港站是必然之選。

「天殘腳」少忽肉 另一邊廂，其舊愛伍允龍昨日出席活動，見他行路一拐一拐要人攙扶，又以助行車輔助走路，他透露月前拍戲做特技動作時發生意外，左腳腳眼對下及腳面受傷：「有忽肉唔見咗，好在冇傷到筋骨，做咗兩個手術，拆咗線依家仲有啲腫，今日先第一次着番鞋。」提到舊愛嘉欣8月會開騷，問他會否到場支持？他說：「我冇留意到佢開演唱會，如果佢邀請，我一定會去。（佢上次返嚟捧你場，睇《九龍城寨之圍城》？）因為佢知有套咁嘅戲嘛！」