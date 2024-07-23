娛圈單打：倒貼夫家大翻新 絕世老婆唔話得

十優港姐麥明詩下嫁靚仔機師盛勁為後，兩口子愈來愈恩愛。最近盛勁為自爆獲老婆出錢出力翻新父母居所，仲自認係「娘家」大改造添。原來，佢婚前話唔介意人哋叫佢「麥生」係認真喎，「嫁」咗入麥家，連帶父母都受惠，十優港姐認真唔話得！

盛勁為出身基層家庭，自小住在屯門田景邨，努力讀書考入港大，知識改變命運，後來仲邂逅麥明詩締結良緣。十優港姐有見夫家日久失修，老公的兄弟姊妹亦各自成家立室，剩下老爺奶奶居於上址，決定要為夫家大翻新。

盛勁為坦言，「全靠老婆一手策劃推動再搵埋師傅，幾個禮拜就靚仔咗咁多，間屋改造後真係好開揚同好有活力」，仲話爸爸媽媽住得好開心，佢亦想多啲「返娘家」食飯！

哈哈，估唔到靚仔機師都幾幽默喎，個性一啲都唔大男人，難怪麥明詩死心塌地啦。冇誇張㗎，麥明詩對老公可謂一見鍾情，認識不久已認定非君不嫁，後來仲送上名錶主動求婚，可見佢真係愛老公愛到發晒狂。每次鏡頭捕捉到呢對愛侶，都必見麥明詩含情脈脈望住老公，同以前跟林作拍拖，兩者眼神有若天壤之別。

眾所周知，呢位十優港姐出身於中產家庭，一直獲父母悉心栽培，佢亦非常叻女，除咗畢業於劍橋大學，仲做埋港姐冠軍，之後淡出娛樂圈，利用知名度向商界發展，事業愛情兩得意。一個女人有本事又有條件咯喎，莫講話倒貼，養埋老公又有乜所謂，只要真心同開心就得啦！所以呢，盛勁為能夠「嫁」畀麥明詩，唔止生活無憂，仲獲老婆愛屋及烏，真係幾生修到！