獨家消息：孖關禮傑做上等人 邵美琪回巢搞笑 張曦雯恨交手偷師

80年代無綫花旦邵美琪，去年獲影迷慶祝其入行40周年，戲癮大作的她月底將與多位靚女後輩拍攝以查案為題材的喜劇，張曦雯直言想偷師，陳瀅則希望多點對手戲。

近年不少昔日花旦相繼回巢無綫拍劇，當中包括佘詩曼、宣萱、楊茜堯等，而多年沒拍劇的邵美琪（Maggie）本月底亦會返無綫開拍全新喜劇《臥底嬌娃》，搭檔「型佬」關禮傑，飾演名流夫婦，其他演員還有張曦雯（Kelly）、陳瀅、羅毓儀及馬貫東，而「聲夢小花」鍾柔美則會飾演Maggie與關禮傑的女兒，在劇中做回自己，扮演熱愛唱歌、跳舞，一心想入女團的角色。

關禮傑於1987已跟Maggie合作過古裝劇《飲馬江湖》，他昨日接受本報獨家訪問時謂：「除咗劇集，我哋喺上海都合作過舞台劇，又去過台灣拍連續劇，今次佢返嚟大家都好開心，我哋已經試咗造型，大家好合拍、有商有量，期待有新火花。」

陳瀅開工前出「股」惑 而陳瀅和Kelly則趁開工前分別到希臘、泰國旅行叉電，還於社交平台晒相，其中穿着白色三點式的陳瀅雖然只露背面，卻相當「股」惑。受訪時說到跟Maggie合作，陳瀅謂：「我好鍾意睇佢啲戲，雖然今次係喜劇，但監製同我講唔使我搞笑，好可惜。」而Kelly在劇中飾演心理專家，她透露：「今次角色同我平時好唔同，劇中演員都係第一次合作，特別邵美琪，好多年前曾經見過佢，今次希望可以同佢有多啲對手戲，乘機偷吓師。」

至於年頭奪得「飛躍進步男藝員」的馬貫東則飾演臥底角色，他謂：「劇中講我好打得，又要揸電單車，由於角色需要練大隻，所以呢排狂做Gym操肌。」

關禮傑 Kelly直言角色夠新鮮，期望為觀眾帶來驚喜。 陳瀅在希臘度假，不忘小露「優質股」派福利。