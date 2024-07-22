《全英一叮》評判 驚餐懵 Amanda 18歲女染人類罕見病 一度命危

才藝比賽真人騷《全英一叮》（Britain's Got Talent）53歲評判Amanda Holden透露18歲女兒Lexi早前感染人類罕見的出血性大腸桿菌，有性命危險緊急送院！

擔任才藝比賽真人騷評判為人認識的Amanda，向傳媒透露女兒Lexi的健康驚魂，指女兒考高級程度會考期間感嚴重腹痛：「有成3個禮拜，Lexi都話腸胃好痛，佢好唔開心，非常痛苦。嗰時佢溫緊書、考緊高考，我以為佢只係因為考試壓力影響。」Amanda為安全起見帶Lexi去診所驗血與驗糞，其後Amanda飛到西班牙工作，卻收到英國政府部門電話。

疑家畜傳染 Amanda被要求填寫女兒食物清單的資料，原來女兒患上人類罕見的「綠猴腎細胞毒素產生性大腸桿菌」，通常只有農夫才會感染，Amanda被問到是否在農場居住，有沒有養家畜？醫生亦告訴Amanda給Lexi處方的抗生素未見成效：「我唔想嚇親你，但你個女出血好嚴重，有機會患上敗血症。」

將Lexi送院後，Amanda與丈夫Chris陪伴在女兒身邊，又安排寵物兔及家貓驗身，但目前仍未知道女兒的感染源頭。Lexi入院5日後，情況好轉可以出院，但仍要不時進行更多檢查。原來Lexi是英國第113宗病例，醫生指出這只是冰山一角，估計有更多病例會浮現。