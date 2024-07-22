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陳山聰首搞馬國粉絲聚會
無綫視帝陳山聰入行多年拍下無數經典劇集，在香港及東南亞儲落大批粉絲，近日他到馬來西亞做騷，順道跟當地粉絲舉行見面會，席間更大開金口唱歌，他透露今次是首次跟當地粉絲搞聚會：「佢哋好期待同開心，馬來西亞啲粉絲向來好支持香港演員，我都有同佢哋傾偈、影相，希望每年都有機會搞呢種聚會啦！」
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