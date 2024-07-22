影后余香凝池畔大解放 春光消暑

Jennifer早前參與ViuTV劇集《麻甩媽咪》的拍攝，首次擔正劇集女主角，劇中她與近期是非多多、組合MIRROR成員Frankie做一對，由於挾着「影后」之名，故不容有失。直至近日完成劇集拍攝，她即給自己放一個小假期，更罕有大解放，晒出性感水着照！日前她在社交平台派福利，分享身穿白色比堅尼的照片，露出纖腰和長腿之餘，更晒出胸前春光，事業線任睇唔嬲！保養得宜的她近乎素顏上陣，在游泳池旁邊擺出多個甫士影相，皮膚更是好到吹彈可破，認真消暑。