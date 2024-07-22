影后余香凝池畔大解放 春光消暑
應屆金像獎影后余香凝（Jennifer）近年事業發展如日方中，與富豪老公育有一子一女，湊成「好」字，一家四口生活美滿，可謂事業愛情兩得意，堪稱人生勝利組。
Jennifer早前參與ViuTV劇集《麻甩媽咪》的拍攝，首次擔正劇集女主角，劇中她與近期是非多多、組合MIRROR成員Frankie做一對，由於挾着「影后」之名，故不容有失。直至近日完成劇集拍攝，她即給自己放一個小假期，更罕有大解放，晒出性感水着照！日前她在社交平台派福利，分享身穿白色比堅尼的照片，露出纖腰和長腿之餘，更晒出胸前春光，事業線任睇唔嬲！保養得宜的她近乎素顏上陣，在游泳池旁邊擺出多個甫士影相，皮膚更是好到吹彈可破，認真消暑。
曾分享產後瘦身8式
其實Jennifer在懷孕期間身形都沒有走樣，四肢纖細，完全零孕味，即使兩名孩子出世後，她亦瘦身有道，極速瘦身兼消水腫，回復懷孕前的好身材，更曾拍片公開減肥8式，鼓勵網友：「只要有恆心一定瘦得番」！泳裝照片一曝光，網友紛紛點讚留言，讚她「好索好靚」。
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