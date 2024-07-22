郭富城囡囡顯身手 盡得「舞王」真傳

天王郭富城身手一向好，想不到他的囡囡也承襲了「舞王」基因。其細女Charlotte早前在公園草地表演單手側手翻，技驚四座。而方媛以青春爆燈的短裙Look上陣，以行動反擊早前被嘲面容崩壞之恥。

方媛日前帶了2個女兒到公園玩，以小背心和短裙示人的她盡騷弗爆身材，少女味十足，以行動證明靚樣及身材也沒有崩壞。她之後又於社交網晒出多張3母女當日拍下的靚相，留言寫道：「夏天，我和孩子們的日常，快樂的暑假，夏天的味道。」相中可見3人齊齊戴上太陽眼鏡，兩位小公主甚有星味。方媛在遊樂場上與女兒玩得相當盡興，童心十足。

期間細女Charlotte突然在草地上表演絕技，做出單手側手翻及倒立劈腿的高難度動作，小小年紀就身手不凡，令網民都十分驚訝，大讚她盡得爸爸真傳外，更有潛質成為體操選手：「動作協調彈性好」、「真的很厲害」、「最強基因！」舞台王者城城歌精舞勁就人盡皆知，原來其舞技完美遺傳了給女兒，認真飲得杯落。

染金毛獲讚有型 另外，城城近日出席汽車品牌活動，以灰色西裝褸配牛仔褲上陣，加上金色挑染頭髮，帥氣有型，向來愛車的他分享用家心得時侃侃而談。照片於網上瘋傳後，網友均大讚他的衣着品味佳而且狀態好，不愧為男神。