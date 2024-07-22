許廷鏗洩欣宜復出大計 李幸倪檔期爆滿 無緣參戰《浪姐6》
歌手李幸倪為慶祝明年入行15周年，正努力推出新歌，為舉行大型演唱會做好準備，故未能抽空參與內地綜藝節目《浪姐6》。而同場的許廷鏗正為降低脂肪肝指數而勤力做運動，笑言不想再肥到走樣。
李幸倪（Gin Lee）前晚出席商場騷，連唱多首大熱歌曲外，又跟粉絲玩遊戲，兼且主動落台舉機自拍，炒熱全場氣氛。近日傳出內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》新一季（又名《浪姐6》）的擬定名單，台灣女星有林心如、陳喬恩、S.H.E成員Selina及許瑋甯等；內地代表則有霍思燕、譚晶及陳瑤等，而Gin Lee則傳出將以馬來西亞代表出戰，她表示：「我唔抗拒參加內地節目，都想去唔同嘅舞台表演，但我未聽到消息，今年檔期都排滿咗，應該參加唔到。」
她又透露稍後將推出新歌《新牌仔》，分享人生成長歷程，她謂：「講人有唔同階段要終身學習，有提及父母。（咁感情事呢？）哎吔冇呀！都話講親情。」
勤做運動減磅
而同場的許廷鏗早前自爆做身體檢查後，驚覺有嚴重脂肪肝，現年36歲的他謂： 「依家我被人叫『肥肝』，其實我曾經有『將軍澳吳尊』嘅稱號，阿媽見到我有嚴重脂肪肝好擔心，但唔係咁嚴重嘅，唔使食藥控制。」他又直認過往飲食習慣太放縱，現時會減少食量，亦會多做運動，例如和朋友打羽毛球。講起好友鄭欣宜，他透露對方健康又快樂，更疑似有復出之勢：「佢籌備緊啲嘢又拍片咁，仲話搵我拍MV，我當然冇問題啦，之前佢幫我拍咗《一場同學》MV，我還人情幫佢拍幾個MV都得。」
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