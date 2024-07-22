深宵開工要忍口 劉穎鏇派福利 苦練Superwoman身形

無綫藝人劉穎鏇將在新劇中再派福利，現時繼續努力收下身，準備以Superwoman身形大騷苦練而成的「蜜桃臀」。而「性感擔當」黃婧靈雖然在活動中未有再「露底」，但狂食「波餅」，又被鞋揈中面，烏龍百出。

無綫奧運之星及奧運主持劉穎鏇（Tiffany）、黃婧靈（波波）、鄭衍峰、何泳芍及黃奕斌等，昨日出席全城迎奧運活動，眾藝員分組比併進行羽毛球、舉重及足球遊戲，而Tiffany舉啞鈴時零難度，可見訓練有素。

Tiffany被讚再瘦了一個碼時，她表示正為新劇角色努力操線條，非刻意減磅：「想啲肌肉實啲，唔會為瘦而瘦，目標想好似Superwoman咁，但唔使好似佢咁厚身。（身形達標未？）仲未滿意，要練手臂、下半身同Pat Pat，想再翹啲囉。」問新角色是否將大派福利？她直認：「有機會，視覺同體能上都要求高啲，都有好多打鬥鏡頭。」身為「奧運六星」之一的她，最擔心主持深宵的奧運節目時會難忍口，要戒食薯片、蛋糕及杯麵，只食健康及飽肚的果仁為主，又謂暫未留意港姐候選佳麗，打算待決賽時再落足眼力揀心水佳麗。

波波食「波餅」嗌痛 同場的波波之前出席奧運活動時被影到露出「紅底」，昨日再參與同類活動，見她的牛仔短褲露出深藍色打底褲邊，她自爆：「借咗細佬嘅短褲，打底褲褲腳比我條命更長。」雖然未有走光，但頻生意外，打羽毛球時食正「波餅」，她說：「塊面都痛呀，不過我食波餅大，之前試過成塊面都係排球痕。（有冇請人食波餅呀？）咁又冇，我唔係人人都請食波餅。（你又畀對鞋揈到塊面喎？）係呀！我諗住助跑，點知又畀隻鞋揈正，好彩冇毀容啫！」她又表示暫未有新工作安排，現公開𢱑撈望有機會接拍飲食及綜藝節目，而她早前已完成另一個綜藝節目拍攝，更首度以三點式泳裝示人，她說：「都係一次突破自己，因為鏡頭前或私底下我都未着過三點式，希望出嚟效果可以成為『生命麵包2.0』，可以平反之前話似麵包嗰個造型。」