鍾柔美不滿DSE成績 詹天文落淚憂各散東西

「聲夢3小花」姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）與詹天文（Windy）前晚舉行演唱會尾場，勁歌熱舞贏盡掌聲，及至Encore環節獻唱《給自己的信》時，Windy忍不住落淚。騷後受訪時，3女指今次排練比較匆忙，因要等Chantel放寒假返港，談及整體表現，她們爽快表示一定合格，Windy補充：「首場得70分，我覺得今晚有80分，因為要有進步空間留畀自己，希望下次做得好啲。」她又感性表示：「9月同Yumi升大學，我心儀入讀英國或內地嘅音樂學院，但未有最後決定，唔知日後大家會唔會身處唔同地方，今次3個一齊開到演唱會，仲見埋Gigi，真係好珍惜。」