「Gay界男神榜」大執位 丁海寅失守做老三 樂壇小鮮肉發功追擊

由韓國男同志票選的「Gay界男神榜」最新排名出爐！韓星丁海寅由上屆榜首跌落季軍，遭K-Pop小鮮肉狙擊，今次多了新進男團成員殺入10甲，包括TXT及TWS的高顏值成員！

韓國「男同志」每隔半年便會進行新一屆「Gay界男神」票選活動，經常名列前茅的36歲男星丁海寅，除了出名童顏，亦不時於過往的作品中奉旨晒肌，深受當地同志喜愛。他於上屆票選結果中，與合作韓劇《D.P：逃兵追緝令》的41歲大叔孫錫久攜手登上冠軍寶座，而今次票選雖然失勢，但仍穩守季軍，孫錫久則獨享冠軍頭銜。至於在韓片《犯罪都市3》中表現亮眼的男星李浚赫就由上屆的第3位升至亞軍；身形魁梧的柔道選手安昌林力保第4位。

而新一屆排名亦反映了當地男同志的口味變化，過往皆是男演員及影星相對受歡迎，如今樂壇小鮮肉則大舉反攻，當中包括空降第5位的天團防彈少年團（BTS）師弟TXT成員秀彬、由上屆第10位躍升至第7位的爆紅男團Seventeen型男Mingyu，以及年初才出道的男團TWS成員申惟、道勳同樣躋身10強。

與鄭素敏譜浪漫愛情 正在服兵役的南柱赫微跌3級，與首度入榜的秀彬並列第5位；出演話題韓劇《魷魚遊戲》的男星魏嘏儁排名不變，穩佔第6位；至於Mingyu則與徐康俊及申惟並排第7位；道勳與李帝勛就共同名列第8；韓劇《Blind》的42歲大叔河錫辰力保第9位；台灣男神許光漢則憑台劇《再見你》贏得男同志青睞，掹車邊進佔第10位。

此外，曾於韓劇《雪降花》中爆肌吸睛的丁海寅，近年Keep住一年拍一部劇，繼去年熱播的《D.P》，相隔一年回歸公仔箱的他，首度搭檔女星鄭素敏，合演下月啟播的tvN新劇《媽媽朋友的兒子》，兩人飾演青梅竹馬譜出浪漫喜劇，電視台於昨日公開甜蜜海報造勢，獲劇迷大讚CP感十足。