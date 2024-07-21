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易烊千璽英語流利 震懾網民
內地小生易烊千璽近日以「奧林匹克之友」身份，為今屆巴黎奧運會拍攝英文版宣傳片，獲讚發音完美，引發網民熱議：「這哥真的強得可怕！又有天賦又有努力，沒過一會出現的時候都是飛速的進步」、「發音超級好聽，好標準啊！」不過有人懷疑影片並非由易烊千璽真人發音。
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