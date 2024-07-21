馮盈盈莊子璇 師姐妹齊戴四方帽

藝人馮盈盈2016年參選港姐奪冠後加入無綫，本來備受力捧，但近年突然產量及曝光率大減，一度有傳被雪，她亦趁機重返校園進修，早前以一級榮譽優等成績碩士畢業。前日行畢業禮的她，在社交網大晒一輯畢業照，見她身穿畢業袍、戴上四方帽，手捧鮮花蹺腳大騷長腿，在校園內多個打卡位影相。

感激家人做後盾

盈盈發文分享感受：「學校一眾教授和老師們的悉心教導，讓我在讀書的道路上不斷成長。也很高興能夠結識一班優秀的同學，大家一起努力、互相支持。最重要的是，感謝我的父母和家人，他們一直以來都在背後支持我，鼓勵我勤於學問、追求知識。在港大的這些年裏，我留下了很多美好的回憶。每個同學在領取畢業證書後，都會有自己的夢想和方向。我選擇了『學海無涯，學無止境』的心態，希望未來能夠豐富自己的人生，踏上新的學習旅程，繼續向前。希望大家都能勇敢追夢，為着目標努力奮鬥。」