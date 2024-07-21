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郭可盈14歲愛女 似足父母混合體
14歲的天若，隨父母到倫敦旅遊。
藝人郭可盈與林文龍結婚20年，14歲女兒林天若已長得亭亭玉立，早前舉家到英國倫敦旅遊，頭貼頭在London Eye摩天輪前合照。天若眉清目秀，樣貌是父母的混合體，甚具氣質。
郭可盈與林文龍婚後恩愛如昔，兩人均保養得宜，無論樣貌與身材都一樣Fit，在當地狂擦海鮮都唔使忍口。
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