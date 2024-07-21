聲夢小花騷冇份 炎明熹打網戰箍Fans

3女又翻唱欣賞的歌手及樂團作品，由韓國女子組合ILLIT、Baby Monster至台灣天王周杰倫，又演繹80、90年代經典廣東快歌Medley，每當前奏響起，全場尖叫聲此起彼落。其後她們展示音樂才藝，Chantel演奏電子琴，Yumi與Windy則分別吹色士風及長笛，最後以一曲《到此為止》為演出畫上句號。3人騷後均表示想大擦一餐，但由於翌日尚有演出，只好打消念頭。

感激歌迷不離棄

同是《聲夢傳奇》出身的After Class隊友炎明熹，前晚未見現身捧場，反而趁《聲》總決賽3周年，拍片獻唱Twins歌曲《忠粉》，感激歌途不離不棄，她寫道：「3年前的今天，你們還記得嗎？多謝你們今天仍然看我的貼文，聽我的歌，所以我選擇了這首歌送畀大家，因為覺得它的內容很好，不過我用了我的角度去表達，想表達各位對我的愛戴和對我的支持，在你們需要我的時候，我會一直在你們背後，像你們一樣。」歌迷紛紛留言表示會陪伴左右，經常留意炎明熹影蹤的「媽咪」陳煒亦留言支持，非常窩心。