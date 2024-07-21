陪食糖水教操肌 菊梓喬讚保錡乖仔 唔Mind姊弟戀

菊梓喬（Hana）前晚出席公開活動，自爆因操肌而增重20磅，由原來90磅增至110磅，健碩不少之餘，手臂亦變粗，但就避談上圍可有升Cup，笑言擔心嚇親人。她表示去年健康麻麻，經常抱恙，故下定決心做運動，以加強抵抗力，努力操練下不但更健康，身形線條也變得更靚，開到口希望廣告商找她：「着三點式都冇問題！（性感底線？）全世界合法嘅底線。」

「想第時嘅小朋友似佢」

對於ERROR成員保錡視她為女神，Hana直認對方有教她操肌：「佢喺運動方面好犀利。（有冇約你食飯？）有一齊食過糖水。（符合你擇偶條件？）佢有正能量，做好多運動、健康、唔煙唔酒，係乖孩子，Hana姐姐讚佢！」她不諱言不介意姊弟戀，只要合法年齡就沒問題。提到保錡頻頻以「女神」稱呼她，她笑說：「佢有好多女神，我只係其中一個。（成為佢唯一嘅女神？）做運動先，舉重贏咗我先再講。（你哋除咗運動，有冇傾其他嘢？）講吓音樂同人生，亦會分享睇過嘅書。（即係符合晒所有要求？）認識日子尚淺，但佢係好孩子，我都想第時嘅小朋友似佢咁樣。（有冇發展空間？）傾吓偈先啦！」同場的歌手黃翊右眼下有大片瘀黑，原來前一日掛鏡上牆時，被跌下的硬膠公仔撞傷。