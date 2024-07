個唱開鑼 麒麟臂加持 Ian頻率與眾不同 自認孤獨精

陳卓賢(Ian)的個人演唱會前晚於亞博展開序幕,他以黑色深U背心搭配皮褲,騷出苦練多時的胸肌及麒麟臂,令歌迷瘋狂尖叫。當Ian唱出《Thank You Postman》時,有舞蹈員扮成郵差給觀眾派信,Ian搞氣氛笑謂:「呢封唔係情書,不過都係我親手寫嘅。」之後獻唱《Fly me to the Moon》時,他又踩入台前一個波波池,向觀眾席拋波波,炒熱全場氣氛。