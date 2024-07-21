個唱開鑼 麒麟臂加持 Ian頻率與眾不同 自認孤獨精

男團MIRROR成員陳卓賢前晚舉辦個人演唱會，勁歌熱舞之餘，更大騷胸肌與麒麟臂，他直認自己不懂與人溝通，經常被孤立，而今次開騷則請來波友吳林峰任嘉賓。

陳卓賢（Ian）的個人演唱會前晚於亞博展開序幕，他以黑色深U背心搭配皮褲，騷出苦練多時的胸肌及麒麟臂，令歌迷瘋狂尖叫。當Ian唱出《Thank You Postman》時，有舞蹈員扮成郵差給觀眾派信，Ian搞氣氛笑謂：「呢封唔係情書，不過都係我親手寫嘅。」之後獻唱《Fly me to the Moon》時，他又踩入台前一個波波池，向觀眾席拋波波，炒熱全場氣氛。

讓歌迷勇敢流淚 而頭場個人騷，Ian請來唱作人吳林峰任表演嘉賓，Ian表示自己朋友不多，就似有「世界上最孤獨的鯨魚」之稱的「52Hz」，因為其發出的聲音頻率與同伴皆不同，因而容易被鯨魚群體孤立，他說：「我唔擅長同人溝通，唔Social，所以朋友有限，諗咗好耐最後都係請佢做嘉賓。」又指自己和吳林峰於籃球場認識，這是首次合作音樂。而吳林峰指Ian在他心中好特別：「外表睇好cool，內心卻好溫暖，佢對自己好執着，唔會畀自己舒服好過。」

今次演唱會主題是「Tears in My Sight」，Ian有感而發表示每個人都會經歷有笑有淚的時刻，自言並非經常喊的人：「想同大家講流淚唔羞愧、唔可怕，請盡情喊，眼淚便化成蒸氣、化成煙，變成回憶，是陪伴成長的一課。」