娛圈單打：十一歲仔已識性 阿媽火辣來贈興

黃心穎一家可謂是非不絕，即使心穎已嫁作人婦，佢個二家姐一樣有新猷辣㷫網民。40歲的黃心妙向來不吝派福利，即使已婚兼育有3名子女，亦繼續在社交網火辣大放送。不過，幾日前佢晒出一張跟11歲囝囝的親密合照，卻震驚一眾網民，繼而被鬧爆教壞細路！

相片中，心妙以超細碼三點式上陣，露出波邊，曼妙身材表露無遺，其穿上白色浴袍的囝囝，則從後擁着阿媽兼咬阿媽耳仔！究竟係咪意識不良，網民給出最真實反應。有人直斥不知所謂，有人反問到底睇咗啲乜，有人更話好似AV劇情，呢個家庭好恐怖喎！

又難怪網民咁大反應。數月前心妙曾晒出腿張開性感照，揚言由囝囝操刀擔任攝影師，當時已被一眾道德L狠批枉為人母，但話晒囝囝並無入鏡，心妙又意態撩人，網民大飽眼福，大都不再多言。殊不知家陣又嚟一鑊變本加厲，點可能唔劣評如潮吖。若然囝囝因此被同學恥笑，一啲都唔出奇。

講真，11歲仔已經識性，兩母子就算感情幾融洽都好，影呢種相，不但無法予人親子感覺，反而令人反感。如果心妙着番件衫，正正經經同囝囝合照；又或者同樣場景，囝囝位置換上自己老公，就會自然好多，亦唔會吹皺一池春水。

所以話啫，位並唔係咁出嘅！心妙想引人注意，惹人談論，方法有好多種，根本毋須咁激進。有口痕友估計，有人過分沉迷網紅感覺，渴望成為談論焦點，當炒波底、露波邊、腿張開都已玩過，再無新意，惟有鋌而走險玩「AV親子丼」！一句到尾，個仔大嘞，適可而止啦！