歸隊谷劇 只此一次 張振朗向姚子羚跪地獻花

藝人張振朗近期留守內地工作，昨日終於返港「歸隊」出席劇集宣傳活動，吸引大批粉絲到場為他慶生。他跪地向拍檔姚子羚「示愛」，卻搞笑表示「母親節快樂」，引人發笑。

由陳山聰、朱晨麗（朱朱）、張振朗及姚子羚等主演的無綫熱播劇《反黑英雄》進入結局篇，台前幕後昨日在將軍澳出席宣傳活動造勢。該劇成為連續3周7天跨平台總收視的黃金時段冠軍，並錄得188萬點擊率，成績不俗。

張振朗近日忙於在佛山拍攝新劇《刑偵12》，故多次缺席《反》劇宣傳，昨日是「首次及最後一次」出席。昨日迎來37歲生日的他，獲《刑》劇監製網開一面「放人」返港，他與粉絲見面之餘，晚上更可相約女友楊偲泳食飯慶祝。玩遊戲期間，他被安排向劇中拍檔姚子羚單膝跪地「示愛」，他卻不停開玩笑，拿着花束祝對方「母親節快樂」，全場爆笑！

朱晨麗預告新作顯身材 受訪時談到生日願望，振朗表示：「希望長拍（劇）長有啦！（唔諗結婚？）做好啲嘢先。」山聰表示已連續兩年為振朗慶生：「舊年我哋去咗馬來西亞宣傳，我幫佢安排晒7日行程滿滿，而尋日我哋全班人又去咗長沙宣傳，連夜坐車返香港時，喺高速公路過凌晨12點，所以我哋唱生日歌，希望出年都可以繼續同佢慶祝，帶啲旺氣畀佢，等佢今年攞啲嘢（暗指台慶獎項）返屋企。」

提到與子羚組成的CP深受劇迷歡迎，振朗暗示雙方沒有好結果：「大家角色身份唔同嘛，又估唔到佢年紀大我咁多，大家咁鍾意我哋呢一對，哈哈！」對於開拍續集，山聰大力助攻：「成績唔錯，加上呢類劇再開嘅話，故事其實唔難度，希望有機會啦！」

朱朱在《反》劇演打女，獲讚身手好，她亦自言打出癮來，希望能夠繼續朝這方面發展。談到接下來的工作，她透露：「開緊出面一套嘢，造型同以往唔同，但詳情唔講得住。（再顯身手？）顯身材呀！（要着泳衣？）遲啲先講啦，今日講《反》劇先。新片我都要打嘅，但出口叫人打多啲。（夏天拍打戲好辛苦！）咪當減肥囉！」她又自爆其實入行前已跟楊盼盼學習拳腳功夫，而對於相隔年半再推出劇集獲得如此佳績，大感欣慰，不忘多謝觀眾支持。至於劇中與山聰的感情線，她說：「大家似好兄弟多啲，最終冇喺埋一齊嘅，我覺得如果我嘅角色再做多少少，觀眾就唔鍾意㗎喇！」