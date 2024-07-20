韓孝珠返韓爭獎捧蛋 任時完朴寶英爆冷膺青龍視帝后

韓國電視界年度盛事《第3屆青龍電視劇大賞》昨晚舉行，女星朴寶英擊敗韓孝珠及安恩真等爆冷封后，而男星任時完亦揮低事前被睇好獲獎的柳承龍成為青龍視帝，令觀眾十分驚喜。

《第3屆青龍電視劇大賞》昨晚圓滿舉行，角逐獎項的演員幾乎全部都有出席，正在日本拍劇的女星韓孝珠亦特別返韓爭視后，可惜最後未能奪獎，並由女星朴寶英憑叫好不叫座的劇集《精神病房也會迎來清晨》，擊敗韓孝珠、安恩真、千玗嬉及李絮等勁敵勇奪最佳女主角獎，她獲獎後一度爆喊，坦言飾演護理師角色並不容易，她最後表示：「假如有人正在度過黑暗又漫長的夜晚，希望你們都能捱過，迎來清晨。」而《精》劇亦獲頒最佳電視劇作品獎。

任時完憑《少年時代》擊敗柳承龍、柳俊烈、卞耀漢及崔宇植，爆冷奪得最佳男主角獎，他表示事前認為自己只有10%的可能獲獎，並對能來到《青龍》觀賞大前輩朴南正的演出感到高興，歌手出身的他笑指相信能在頒獎禮帶給大家有趣的演出，希望下次能以表演嘉賓出席盛會。

《Moving》奪大獎 雖然柳承龍與韓孝珠未能憑《Moving超異能族》稱帝封后，但《Moving》的團隊就獲得全晚最高榮譽的大獎，劇中演員李正河與高允貞亦分別捧走最佳男、女新人獎。而男星安宰洪憑《假面女郎》以大熱姿態贏得最佳男配角獎，最佳女配角獎則由《殺人者的購物中心》的金海娜奪得。