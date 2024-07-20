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樂宜歎海鮮畀仔圍
性感DJ樂宜日前飛到泰國玩樂，更幫襯了當地有名的「猛男海鮮」，她晒出享受海鮮宴的片段，重點並非枱面上的魚蝦蟹，而是身旁有多名穿上內衣的猛男，圍住食客周身郁，他們的舞姿雖然有點騎呢，但就氹得佳人非常開心。樂宜不停狂笑及自拍，又興奮跟着猛男擺動身體，玩得相當盡興。
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