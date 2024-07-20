水腫Bye Bye 靚樣升呢 江嘉敏離奇「壯陽」 鄺潔楹呻忙冇艷遇

藝人江嘉敏、鄺潔楹、楊偲泳、談善言及岑珈其昨日出席活動。提到江嘉敏近日收身成功，獲網民大讚重返顏值巔峰，而且被指與林夏薇及古佩玲「撞樣」，江嘉敏卻聽成「壯陽」，相當搞笑！她指早前跟鄺潔楹在台灣為無綫新劇《武林》開工，每天要在超過40度高溫下拍攝，故不停排汗，連水腫都自然消失。

同樣因排汗而與水腫講Bye Bye的鄺潔楹，直言現時輪廓變得更突出。

問到在當地是否有艷遇？她們同聲指沒有時間，鄺潔楹說：「本身話酒店隔籬有KTV，但一直冇時間去，因為連瞓都唔夠時間！」談到江嘉敏早前為拍劇剪短頭髮，現時已留回一頭長髮，她表示若劇本需要，不介意再剪短。