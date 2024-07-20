中娛星動：激罕現身帶仔女遊韓 大S素顏殘爆 星味盡失

台灣女星徐熙媛（大S）被發現與老公具俊曄，帶同小朋友到韓國共享天倫。不過激罕露面的大S老態盡現，被嘲似路人：「有點認不出了。」

大S與前夫汪小菲於2021年離婚後，翌年即與韓國神級組合酷龍成員具俊曄高調再婚，近日有網民爆料指具俊曄在台灣租住的公寓早已完租，而且已有一段時間沒有支付房租，但傳大S對此坐視不理，要求房東直接聯絡具俊曄，夫妻關係撲朔迷離。

當外界懷疑他們是否婚變之際，有網民前日上載在韓國野生捕獲大S與具俊曄帶同小朋友出遊的照片，相關話題極速登上熱搜。近年鮮有露面的大S近況曝光，惹起網民熱議。素顏上陣的她打扮低調，網民驚訝指她憔悴不少，恍如路人：「在韓國遇到大S，有點認不出了。」並指47歲的她看起來老了很多，與同期的林心如和賈靜雯狀態相差太遠。

與汪小菲各自發功 相中可見，具俊曄對大S與汪小菲所生的一對子女愛護有加，又被拍到與大S女兒小玥兒親切聊天，一家四口溫馨滿載！大S見到旅行照曝光後，急向經理人查問：「弟弟妹妹（兒子及女兒）的臉有沒有打馬賽克？」經理人表示沒有拍到小朋友容貌後，她即安心表示：「那就好。」

另外，最近大S跟汪小菲的離婚官司被爆未有進展，原因是對於子女的撫養接送，以及可否回北京定居兩大關鍵，雙方尚未達成共識。到了暑假，雙方都急急帶小朋友高調出遊，以證自己慈父慈母的形象，力求爭贏撫養權。