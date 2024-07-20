力邀熊本熊加入ERROR 肥仔追星受激勵 向8舊腹肌進發

肥仔昨日出席《AEON STYLE荃灣開幕節目巡禮暨熊本物產展》，即場跳唱快歌《Jap Jap》之外，還與熊本熊KUMAMON跳舞及玩遊戲，炒熱全場氣氛。他表示4年前在熊本拍節目時曾與KUMAMON交過手，自嘲身形快要追貼對方：「我就肥咗啲，佢就同以前一樣咁靈活，佢真係好有ERROR元素，一樣係咁鍾意出茅招同搞笑，好有綜藝感，好想邀請佢加入ERROR。」

預告挑戰天王舞蹈

肥仔又指年紀愈大愈要注重健康，並有意減肥，他坦言：「我之前睇咗Rain演唱會，男人有佢嗰8舊腹肌真係喺台上做乜都有型，佢仲要跳足兩個幾鐘，令我有感而發，啟發我要減肥。」肥仔續指完騷後有機會跟Rain作近距離接觸，非常開心：「佢做完騷後，係笑住咁過嚟同我哋握手，又搭住我哋膊頭影相，我終於明白到追星嘅喜悅。（你係佢粉絲？）我有聽佢嘅歌，睇佢嘅MV同綜藝，但今次睇完佢嘅騷直接畀佢圈粉，我之前喺社交網拍片都係跳女團舞多，嚟緊會跳Rain嘅舞。」