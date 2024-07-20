學習成為模範夫婦 馬國明約定靚湯 永遠手拖手

藝人馬國明前晚出席監製劉家豪慶祝入行50年的晚宴，大讚主人家夫妻恩愛，令他十分羨慕，並表示已和老婆湯洛雯約定將來也要手拖手行公園。

視帝馬國明、林夏薇、陳展鵬、何依婷等多位藝人前晚出席晚宴，無綫高層樂易玲、監製鍾澍佳亦有現身。單拖赴會的馬國明透露老婆湯洛雯因為有家事需要處理，故未能同行，問到是否要處理BB床？他即害羞否認，並火速轉話題，大讚主人家夫妻恩愛，是一對模範夫婦，揚言要跟他們學習。提到他與靚湯同樣恩愛，馬國明笑言寄望能一直維持甜蜜：「我有時同老婆講，如果第日老咗都可以手拖手行公園，係一件好浪漫嘅事。（約定咗老婆？）約定咗啦，年紀幾大都好，都應該手拖手行街。」

林夏薇不過問陳曉私事 同場的陳展鵬則透露正忙於在佛山拍攝無綫新劇《巨塔之后》，待女兒「小豬比」開始放暑假就會帶同她到內地開工，方便趁空檔時間陪囡囡四處玩。同樣忙於在內地開工的林夏薇，指橫店氣溫相當高，她說：「成40度，挑戰極限！」她直言對於有機會跟好友陳曉合作感興奮，提到對方盛傳與老婆陳妍希離婚，可有關心對方？林夏薇說：「都係傾部戲，作為好朋友其他嘢都唔會特別去問。（驚佢唔開心，費事提？）冇，佢冇唔開心呀！」