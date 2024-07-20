章子怡楊紫瓊悼念一代俠女 鄭佩佩患罕見病辭世 捐大腦醫研遺愛人間

有俠女之稱、走紅兩岸三地的元老級武打女星鄭佩佩因病離世，享年78歲。鄭佩佩離世時子女陪伴在側，而她遺愛人間，捐贈大腦用作醫學研究。昨日不少圈中紅星都在社交網發文悼念這位前輩。

影視生涯跨越60載的藝人鄭佩佩，於美國時間本月17日在美國病逝，享年78歲。她於2019年被診斷出患有神經退化性非典型柏金遜症候群—非正式名稱為皮質基底節變性（CBD），是一種罕見疾病，其症狀與柏金遜症相似，但目前沒有治療方法減緩病情發展。兩年前，其女兒、曾是藝人的原子鏸曾透露母親行動不便，已搬去跟子女同住。鄭佩佩晚年家庭生活幸福，子女不時在社交網分享生活合照，有指她臨終前，3女1子及孫兒都在身邊，女兒親自幫她做清潔及換好衣服，氣氛平和，鄭佩佩生前希望後事一切從簡，不必辦大型喪禮。

原子鏸：失去她痛得難以忍受 鄭佩佩逝世的消息傳出後，原子鏸昨午在社交網發文懷念母親：「在過去的兩年裏，我和家人搬回美國，離我母親更近，這對我來說是一段激動人心的時刻。但是，我感到很幸運，能夠和她一起度過過去幾年的美好時光……我幾乎覺得，這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，我認識的最美麗的人，從內到外。我的母親是我認識的最無私的人之一，直到最後一口氣，她只想着自己的孩子。我非常愛我的母親，失去她的痛苦幾乎難以忍受。她深受所有粉絲的喜愛，她是一個傳奇人物，並將繼續成為她那個時代最偉大的明星之一。」

鄭佩佩生前曾受訪，指早於2010年間已為自己在養老院訂房，不想為子女添麻煩，成為他們的負擔，而她亦受作家朋友尹懷文影響，早已填妥遺體捐贈卡，會捐出大腦用於醫學研究用，遺愛人間，不少網民都大讚她偉大有愛。

多年來鄭佩佩拍攝超過100部影視作品，最後一部作品是電影《花木蘭》，其敬業、專業精神令不少合作過的藝人欽佩，昨日多位曾跟她合作的華人明星都有在社交網發文悼念，包括章子怡、李冰冰、胡歌、劉亦菲及黃曉明等。鄭佩佩在電影《臥虎藏龍》演反派「碧眼狐狸」，同片拍檔章子怡昨日發文：「世間再無碧眼狐狸 永遠懷念鄭老師」，楊紫瓊亦致哀：「我們會永遠懷念你的善良與才華」。曾合作劇集《少年包青天》的李冰冰亦難忘前輩：「印象裏，她喜歡笑，喜歡開開心心的。在我們眼裏，她是一位重量級的前輩，但對我們這些後輩卻友善、謙和、關心備至。感恩曾經遇見你，在我剛出道的時候，就從你身上獲得了很多正向的指引。音容笑貌猶在，親愛的佩佩姐，願你一路走好。」

黃曉明胡歌銘記教誨 2004年，鄭佩佩曾跟胡歌、劉亦菲合拍內地劇集《仙劍奇俠傳》，當時劉亦菲只得16歲，2020年二人再合演《花木蘭》，劉亦菲昨日發文悼念：「上次一別還是在新西蘭拍攝，我是那麼欣賞這位了不起的女性，從16歲第一次合作，就讓我看到演員應該有的一切敬業、有愛，對後輩無條件的給予，內心的堅毅強大讓我也視她為榜樣。」胡歌亦萬分不捨：「佩佩姐，你看着我入行，教我如何成長，我會努力成為你這樣的演員，這是逍遙對姥姥最深的思念，希望風可以帶你去開滿杜鵑花的地方。」

而內地影帝黃曉明與鄭佩佩曾在劇集《精忠岳飛》飾演母子， 曉明昨日在社交網發文：「聽到這個消息非常難過，佩佩姐曾經演過我的母親，對我十分照顧。她是我很欽佩的演員，很榮幸能和她一起合作，能向她學習。」