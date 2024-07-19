《幕府將軍》殺入艾美獎 日劇破天荒 澤井杏奈力爭視后

人氣劇《幕府將軍》（Shogun）前日入圍《第76屆艾美獎》劇情組「最佳電視劇」名單，成為史上首套獲此提名的日語劇，而該劇還以25項提名領先其他作品，完全威到盡！

《幕府將軍》是繼韓語劇《魷魚遊戲》後，史上第2套入圍劇情組「最佳電視劇」的非英語劇集，亦是首套獲此提名的日語劇，可謂創造歷史。《幕府將軍》將與由中國小說改編的《三體》、由電子遊戲改編的《異塵餘生》（Fallout）以及英國王室劇《王冠》（The Crown）等爭奪獎項。真田廣之於社交網站宣布喜訊，並多謝《艾美獎》大會給予《幕府將軍》的所有提名，淺野忠信亦有於社交網站以英文拼音的日語講「多謝」。