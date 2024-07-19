暢所欲玄：為何男人財多女朋友多

窈窕淑女，君子好逑。現實社會，給人感覺，窈窕淑女喜愛財神。是否君子並不是重點，生活是實實在在的，錢財是生活的安全感之來源，所以喜歡有財的男性，這是大家知道的。

在八字命理中，男命以財為妻，財在命中旺盛，則其妻子之數目選擇多。意思就是錢財旺盛的男性，其姻緣妻妾也是多。反向來想，女性容易被財氣旺盛的男性吸引，也就是窈窕淑女喜歡財盛之人，財旺之男性，女性認為可以得到安全感，可以得到實實在在的美好生活。

男命以財為妻，同時男女命以財為父，財旺盛的男性，不但多女性緣，也代表其父親能力強，或其父親成就高。女命也是如此，財旺盛則表示父親的進財能力強。富二代或富三代，在其八字內，必然顯現出其財星強旺，意味着此八字，有富裕的父親，同時有豐富的姻緣。

現實生活中，大家都看到這樣的事實。這樣的現實，當然顯現在八字命理之上。研究八字命理，理論分析，自然與現實世界脗合，這就是玄學術數給我們的知識。用這樣的知識運用到未來事情，推算軌迹，修繕我們的生活節奏。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅