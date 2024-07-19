獨家專訪：危險動作要衡量風險 袁偉豪多一份責任 嘆老竇唔易做

藝人袁偉豪（Ben）近日主演的無綫劇集《反黑英雄》自播出以來收視甚高，於內地及香港同樣大受歡迎，劇中首次挑戰飾演大奸角的Ben更是相當搶鏡，獲得一眾網友盛讚。他接受專訪時謙稱全賴劇本寫得好，表示平時會觀看自己演出的劇集，藉此檢討不足，再透過睇戲累積經驗，促使自己進步。

成為人父不久的他笑言「錢唔夠使」，但從未覺得家中多了一個人要養是種壓力，相反兒子更成為了他努力工作的動力，每天回家見到囝囝天使般的面容，就覺得一切的辛苦都值得。不過做了爸爸後，Ben自覺多了一份責任，表示開工時會衡量安全：「我都會盡量親身上陣，但如果太危險嘅動作，我會唔做。」感嘆終於體會到為人父母的艱難。

為咗頭家繼續拍 提到無綫近日相繼有資深藝人離巢，袁偉豪表示舊人離開，新人加入是正常現象，加上現在市道不興旺，想轉換環境、另覓發展實屬正常：「環境去到呢個狀態，又加上每個演員都有2、30年經驗，想轉換環境好正常，舊人走咗就有新人入，呢個係一個循環，得我呢啲為咗頭家，所以先繼續拍。」