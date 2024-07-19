唐鶴德激罕澄清「緋聞」

一代巨星張國榮（哥哥）逝世21年，生前摯愛唐鶴德（唐唐）近日被瘋傳與一名史姓男子親密互動，不但拍下大量頭貼頭合影，對方手上更疑似有「唐」字紋身，甚至被指入住哥哥生前與唐唐的愛巢，並一同照顧新歡妹妹的孩子，即引發網友熱議。

事件持續發酵，唐唐激罕透過社交平台回應傳聞，表示：「我對最近發生的一些事情，令愛護哥哥的『哥』迷產生誤會和不安，我對此致以萬分的歉意！我會深刻檢討反省自己的行為和表現！但以下有幾點我想澄清的：

1 我已搬離和哥哥的舊居十多年了，哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。

2 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。

3 我沒有找代母生育小朋友，你們見到的小朋友都是朋友的小孩，我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一些。

我自問我一生都以真誠的態度對待我的親人和朋友，若這次的行為對大家造成不敬，我在此再深深的一鞠躬，向大家致以無比的歉意。」

另外，哥哥生前經理人陳淑芬接受內地媒體訪問時，對傳聞表示：「大家都知我一向的作風，就是我不八卦其他的事，大家留言說的東西，如果不是當事人直接跟我講，我不會相信，亦不會理會。」