連詩雅誕小公主 陳家樂剪臍帶爆喊：好煙韌

恭喜！藝人陳家樂與連詩雅（Shiga）昨日正式榮升父母，愛女Camila終於出世。Shiga未入產房已緊張到需打鎮靜劑平復情緒，而家樂為BB剪臍帶後即感動爆喊，大讚太太最偉大！

陳家樂與連詩雅的千金Camila昨日出世，BB女重5.9磅，廿四孝老公家樂向公司請假陪入產房，見證小公主誕生，他更親手剪臍帶。初為人父的他剪完臍帶既興奮又感動，抱着BB爆喊，久久未能平復心情，他語帶激動地說：「好開心！佢出嚟已經非常之活潑，喺度郁手郁腳，佢哋話隻眼似媽媽，個鼻同口似我，但我唔係好分到，依家仲有啲緊張、有啲頭痛，頭先都幫BB剪咗臍帶，個經歷係好特別，好煙韌……我唔識講。」

榮升人母的Shiga同樣緊張，入產房前緊張到不停震，最後要打小量鎮靜劑平復心情，她說：「生嘅時候又發現冇想像中咁痛，囡囡好乖，好快就出嚟，見到囡囡出世一刻，好興奮、好感動，咩痛都唔記得晒！更神奇係囡囡喊嘅時候，只要抱佢喺自己身邊，佢自自然唔再喊！」剛誕B的Shiga表示雖然累，為囡囡健康已嘗試餵人奶，在看到囡囡嘴郁郁、手撐撐，所有痛與辛苦都變值得。

忙搵奶粉錢 自責「不負責任」 其後家樂在社交網發文稱讚太太堅強又偉大，自言太太臨盆前，自己要去外地拍劇多個星期，做法很不負責任：「一路都好擔心，但陳太真係好堅強，照顧好自己，仲做好晒準備工夫，BB今日平安出世，媽媽係最偉大。」他稱之前以為自己可以好冷靜地在醫院安撫臨盆的太太，並想了多個笑話氹對方，怎料入到產房緊張到窒息，最終只化為一句「I love you」。