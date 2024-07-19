真係咁FRIEND?：孖關楓馨談入行趣事 何沛珈被「問價」：一千萬都唔去！

無綫小花何沛珈近排工作機會不少，她於繽FUN星網節目中大爆曾於網上被「問價」，對方開出10萬元「食飯價」，但她沒有理會，更指就算有1,000萬都不會應約。

同是港姐出身的何沛珈（Roxanne）及關楓馨（Fabienne）因拍攝無綫旅遊節目《玩轉深中懶人包》而成為好友，雖然認識時間不長，但二人已相當了解對方。日前她們為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓，大談出埠趣事外，又提到對大家的第一印象，更回應網民對她們的評論。

節目中，二人大爆令她們最難受、最深印象的網上毒舌留言，Roxanne指當年參選港姐時，曾被中學同學在她照片的眼睛位置，後製加上兩個金錢符號，笑她是因為貪錢才選港姐，她看到時非常傷心。此外，她又表示曾於社交網被「問價」，她說：「我有試過喺社交平台被人問過，話畀10萬元港幣，唔做任何嘢齋食飯得唔得？我當時冇理佢，因為我覺得冇呢個必要，即使你畀100萬，甚至1,000萬我都唔會去，因為咁樣會將自己整到好Cheap。」於節目中提起亡母時，Roxanne忍不住在鏡頭前落淚，並指會努力照顧爸爸及妹妹，場面感動。

無視網民負評 至於Fabienne就指曾有網民在她的相片下留言，笑她像積木人，她看後完全不能理解，並認為不能幫助她成長的說話，不用理會。她指自己最初報名參選港姐時，曾問過父親關禮傑的意願，又指爸爸雖然內心不願意，但也沒有阻止，之後更改變想法，十分支持她。