暑假冇工開 炎明熹續約未知數：上天自有安排

樂壇小天后炎明熹的合約風波未解決，昨日她難得現身公開活動，無綫卻沒派員採訪，她承認合約仍在斟談中，會否有改變仍說不清。

歌手炎明熹（Gigi）、視帝陳豪和《年少日記》童星黃梓樂昨日現身機場活動，Gigi腳踏5吋高踭鞋亮相，獲半百粉絲現身撐場，她表示見到粉絲感到開心及窩心，認為歌迷最懂自己，還透露私下翻唱了一首前輩的歌，適當時候便會送給歌迷。

有傳Gigi獲內地公司以天價斟過檔，她回應與無綫的合約是私事，大家不必擔心：「冇影響到心情，某年某月某日大家就會知道，希望順順利利、隨遇而安的心態，就等上天自有安排，可能到最尾係有改變或者冇改變，相信大家會明白。」

至於無綫攝製隊沒有派員採訪，Gigi笑指可能是因為路途遙遠，又表示這是早前已經接下的活動，對於之後的工作安排，她亦不太清楚。而Gigi聲演的節目《他和她的喵店長》近日亦沒有宣傳，她解釋同事有讓她去錄音宣傳，並不覺有問題。Gigi還預告會去觀看「聲夢3小花」姚焯菲、鍾柔美和詹天文的演唱會，之後便回家鄉5、6日慶祝姪仔完成考試，亦想趁空檔學好英文，這個暑假似乎都沒新工作。

陳豪隻身留港嗌孤獨 而同場的陳豪就表示太太陳茵媺帶了3仔女去加拿大放暑假，他完成《執法者們》的拍攝後暫時休息，整個暑假將會獨自在港。陳豪表示好掛住仔女，日日視像傾偈，直言難以想像將來送仔女去外地升學。談到仔女的理財觀念，他則笑指大仔慳儉，二仔專買平貨，而細女購物則不會看價錢。