娛圈單打：紅咗被斥變囂張 因住高峰即低谷

係人紅是非多，定係紅咗即囂張？人氣韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫一炮而紅，他日前來港會粉絲，獲大批善宰迷接機。不料此趟香港之行，竟然在南韓引發爭議，就連當地的人權委員會都話要調查，咩料呀？

話說邊佑錫從首爾仁川機場出發往香港，大陣仗保鏢陣容盡顯巨星風範，由於送機粉絲和拍攝記者太多，保鏢竟然用強光照射民眾阻止拍攝，更強行查驗乘客機票，邊佑錫則一臉從容進入禁區，引爆全國人民怒火！有乘客向人權委員會告狀，直指保鏢侵犯人權，人權委員會證實即將展開調查。

事情愈鬧愈大，經紀公司隨即道歉，但輿論繼續抨擊邊佑錫。皆因佢結束香港之行返韓，抵達機場後，因為又有大批粉絲接機，於是繞場一周跟粉絲打招呼，又行近粉絲堆聽粉絲唱歌，場面混亂，結果又被指摘阻住地球轉，質疑佢點解唔直接離開機場，加重機場人員負擔。

喂，睇嚟呢位新進男神做乜都錯！好明顯，因為保鏢「過度保護」引發輿論猛批，為免再被罵個狗血淋頭，邊佑錫回韓不敢怠慢，急急展現親民一面，諗唔到一樣被鬧！試想想，要是佢掂行掂過直接走人，會唔會又被罵為耍大牌呢？

之不過，當紅偶像去到邊都受到粉絲簇擁，乃係正常現象，就連頂流金秀賢，都冇話要保鏢「過度保護」、開燈「殘」人同查票，邊佑錫都算大支嘢！此舉係咪出於明星本意，真係你諗你。在此奉勸一句：珍惜羽毛。南韓娛樂圈競爭激烈，年過30的邊佑錫已算紅得遲，若然紅咗即刻飄上天，好容易撻番落地攤攤腰！